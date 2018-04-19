У Кремлі відмовилися підтримати створення помісної української православної церкви і заявили про «розкол»

12:54, 19 квітня 2018
Політика
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Дмитро Пєсков / REUTERS

Про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН.

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«Ви знаєте позицію Російської православної церкви, патріарха всієї Русі з цього питання. І звичайно, скажімо так, якісь дії, спрямовані на розкол церкви, навряд чи можуть підтримуватися і навряд чи можуть вітатися», - сказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії Православній церкві в Україні й просять парламент підтримати це звернення.

Сьогодні, 19 квітня, Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до Вселенського патріарха про надання томосу на автокефалію Православної церкви в Україні.

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Теги: #Росія#церква#єдина помісна церква в Україні