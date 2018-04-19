Яценюк: спецслужби Росії продовжують активно використовувати Онищенка у своїх інтересах

Яценюк наголошує, що Онищенко має нести кримінальну відповідальність за законом.

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк прокоментував інформацію з книги нардепа-утікача Олександра Онищенка, зазначивши, що це "не перша його брехня".

"Чергові зізнання Онищенка – це продовження брудної і цинічної кампанії проти мене і "Народного фронту. Це не перша його брехня в інтересах спецслужб Росії, які продовжують активно використовувати Онищенка у своїх інтересах", - написав Яценюк у Facebook.

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"Особисті мотиви Онищенка зрозумілі – Кабінет міністрів під моїм керівництвом позбавив його корупційних схем і впливу в уряді. Мій уряд знищив газову корупційну схему Онищенка, коли прийняв рішення ввести 70% ренти на так звану спільну діяльність в газовидобувній сфері. Це саме та схема, за яку зараз Онищенко притягається до кримінальної відповідальності", - повідомив лідер "Народного фронту".

"Мій уряд звільнив міністра екології Шевченка, який, як з’ясувалося, був ставлеником Онищенка і літав разом із ним на його чартерному літаку. Мій уряд відмовився призначити керівником Держгеонадра України особистого адвоката Онищенка та призначати інших його ставлеників. Онищенку не вдалося врятувати гроші Януковича, на які було накладено арешт за ініціативи мого уряду. Мій уряд був дискредитований Онищенком і його бізнес-партнерами за корупційних 30 млн доларів, про що він сам особисто зізнався. Це явка з повинною. Моя фракція ще понад рік тому передала звернення до НАБУ з вимогою розслідувати злочини Онищенка. Заява про крадіжку ним 40 млн доларів на схемі «Карпатигаз» - це юридичне зізнання у скоєнні злочину. Він має нести кримінальну відповідальність за законом", - стверджує Яценюк.

"Ні я, ні партія «Народний Фронт» ніколи не мали жодних фінансових та політичних взаємин із особою на прізвище Онищенко. Кожна з наведених мною тез має документальне підтвердження", - підкреслив лідер "Народного фронту".