Кириленко: скорочення "чорного списку" російських артистів не буде

На думку віце-прем'єра, скасувати "весь цей список" це означатиме "грубий і цинічний відкат назад, у часи, до 2014 року".

Кабмін не має наміру переглядати "чорний список" артистів з Росії, які створюють загрозу нацбезпеці України, на прохання представників телебізнесу і телеринку.

Про це в ефірі "5 каналу" повідомив віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко.

"Я виступав про це на засіданні Кабінету міністрів. Є звернення частини учасників телеринку про те, що треба переглянути "чорний список" у частині його скорочення", - сказав він.

За словами Кириленка, мова про перегляд осіб, які "становлять загрозу національній безпеці", бо вони декілька разів сказали, що "Крим – руський".

На думку віце-прем'єра, скасувати "весь цей список" це означатиме "грубий і цинічний відкат назад, у часи, до 2014 року".

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"Такого рішення уряду не буде. І бути не може, бо це український уряд", – сказав Кириленко.

Він додав, що наразі до "чорного списку" внесено близько 150 осіб. І жодна з цих осіб, які не визнають українського суверенітету і активно підтримують анексію Криму, не зробила жодних заяв, щоб хоч якось змінити свою позицію.

Раніше повідомлялося, що міністерство культури України опублікувало перелік діячів культури, які можуть створювати загрозу національній безпеці України.

У лютому "чорний список" артистів РФ поповнився 3 акторами і режисером.