Голова Партії «Відродження» Віктор Бондар під час з’їзду презентував стратегію розвитку України

За його словами, впродовж останніх чотирьох років українська влада так і не запропонувала чіткої стратегії економічного зростання.

Партія «Відродження» розробила стратегію розвитку України, яка отримала назву «Власний шлях України».

Про це 20 квітня під час виступу на VII З'їзді політсили у Києві заявив голова Партії «Відродження» Віктор Бондар.

За його словами, впродовж останніх чотирьох років українська влада так і не запропонувала чіткої стратегії економічного зростання. А єдиним планом дій в економіці сьогодні є Меморандум з Міжнародним валютним фондом.

«У підсумку ми маємо катастрофічні наслідки для країни. Державний борг уже перевищив 2 трлн гривень, або 70% ВВП. Сам показник валового внутрішнього продукту скоротився ледь не вдвічі – на 48%, до $95,4 млрд у 2017 році. Від 2014 року гривня знецінилась більше ніж утричі, ціни зросли в середньому в 2,2 рази, а розміри державних соціальних виплат відстають від інфляції майже на 50%. Тарифи на комунальні послуги, які були підвищені саме на вимогу МВФ, «добивають» і українське населення, і українську промисловість. Цей перелік можна продовжувати довго! Ми не згодні з такою політикою влади, ми є єдиною політсилою в парламенті, яка вимагає змін. І тому ми першими розробили нову економічну стратегію для України», – наголосив Віктор Бондар.

Він підкреслив, що економічна стратегія, розроблена Партією «Відродження», має на меті захист вітчизняних виробників, розвиток промислового виробництва та створення стимулів для зростання українського експорту.

«Стратегія «Власний шлях України» базується на простій ідеї, яка щодня все більше підтримується українцями: нашій державі не варто сліпо й беззастережно керуватися порадами міжнародних кредиторів, наших міжнародних партнерів. Україна повинна йти власним шляхом, спираючись на внутрішні ресурси і національні інтереси. Суть цієї стратегії – опора на власні сили та ресурси, підпорядкованість політики економічним інтересам. Тобто підйом економіки має стати національним пріоритетом. Україна повинна відмовитися від зовнішнього диктату та управління. Нам належить думати не про те, де і в кого позичити гроші, а про те, як самим їх заробити!» – сказав голова Партії «Відродження».

І повідомив, що для реалізації стратегії в життя Партія «Відродження» уже зареєструвала у Верховній Раді низку законопроектів, спрямованих на створення стимулів для відродження української промисловості.

«Час припинити божевільну практику принесення насущних економічних інтересів країни в жертву геополітичним фантазіям. Ми не повинні шукати «старшого брата» або покровителя. Ми маємо шукати ринки збуту української продукції. Якщо ми хочемо жити, як у Європі, то мусимо самі будувати Європу в своїй країні. Наше завдання – вийти на щорічне збільшення ВВП на 7-10%. Ми готові об’єднувати довкола цих ідей економічного відродження України людей здорового глузду. Людей, готових залишити осторонь порожні ілюзії, економічно необґрунтовані надії та взятися за реальне відродження економіки України», – підкреслив голова Партії «Відродження».

Як повідомлялося раніше, на VII З'їзді Партії «Відродження» було оголошено про те, що політична сила братиме участь у президентських та парламентських виборах.