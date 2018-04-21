Угорщина роздала на Закарпатті понад 100 тисяч паспортів, вплив Москви на Будапешт зростає - МЗС

Ці паспорти переважно видавали до отримання Україною безвізу з ЄС.

За різними даними, у тому числі угорськими, на Закарпатті видано понад 100 тисяч угорських паспортів.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар.

За його словами, ці паспорти видавалися в основному до моменту отримання Україною безвізового режиму і привабливість цього паспорта була практичною.

"Можна було безпроблемно пересікати кордон, влаштовуватися на роботу в Угорщині або й дальше", - зазначив Боднар.

Заступник міністра висловив упевненість, що чимало людей з угорськими паспортами виїхали на роботу в інші країни ЄС.

"За різними оцінками, від 30-ти до 40 тисяч працездатних українських громадян угорського походження виїхали в інші держави Європи. Фактично і Угорщина, і Україна їх втратили… Поїхали туди, де більші зарплати. А зараз зарплати у тій же Словаччині, в певних районах, чи в Австрії, чи в Німеччині значно вищі, ніж в Угорщині", - додав він.

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Вплив Москви на Будапешт зростає, а це може стати загрозою не тільки для Києва, але і для єдності НАТО, заявив Василь Боднар.

"Газ, атомна електростанція, ВПК, багато інших речей, про які можна говорити. Я не хочу звинувачувати, не маючи цих... Але політично я можу допустити те, що вплив Москви на Будапешт, на жаль, зростає. І це є загрозою не тільки для Києва, але й для Європи, для єдності в НАТО і для розуміння того, як гібридно діє Росія", - зазначив дипломат.

За його словами, Угорщина використовує своє членства в НАТО для тиску на Україну в інтересах "третьої сторони".

"На території України проживають угорці, які є складовою українського суспільства, їхня безпека мала би бути ключовим інтересом для Угорщини. Тому Україна в НАТО була би більш вигіднішою для Угорщини, ніж навпаки. Тому я підозрюю, що це не інтерес Угорщини, в даному випадку Угорщина проштовхує в НАТО, а інтерес третьої сторони", - зазначив Боднар, уточнивши, що під "третьою стороною" має на увазі Росію.

Як відомо, Угорщина пообіцяла блокувати усі ініціативи України з інтеграції до ЄС та НАТО через ухвалений закон про освіту.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь президента Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.