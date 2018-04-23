Вселенський Патріархат підтвердив початок створення автокефальної церкви в Україні (відео)

Вселенський Патріархат назвав себе "істинною материнською церквою" для Української православної церкви.

Константинопольска православна церква (Вселенський Патріархат) підтвердила початок процедур щодо створення автокефальної церкви в Україні. При цьому Патріархат назвав себе "істинною материнською церквою" для Української православної церкви.

Читайте такожАвтокефалія для Української Церкви: журналісти розповіли про групи впливу у світовому православ’ї (відео)

Як передає ТСН, про це йдеться у комюніке Синоду Патріархату щодо чергового засідання 19-20 квітня, під час якого серед іншого обговорювалося питання автокефалії для української церкви.

"Відповідно до Божественних і Святих Канонів, а також вікового церковного порядку і Святої Традиції, Вселенський Патріархат зацікавлений у збереженні загальноправославної єдності та турботи про Православні Церкви у всьому світі, особливо про Українську Православну Церкву, яка отримала від Константинополя спасительну християнську віру і святе хрещення. Таким чином, як істинна материнська церква, Вселенський Патріархат розглядав питання, що стосуються церковної ситуації в Україні", - йдеться у повідомленні.

Вселенський Патріархат підтвердив, що отримав від церковних та цивільних властей України, які представляють мільйони українських православних християн, звернення щодо створення автокефалії. Синод Константинопольської православної церкви вирішив тісно спілкуватися та координувати свої дії з сестринськими православними церквами щодо цього питання.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський Патріархат почав процедуру надання автокефалії Українській православній церкві.