Луценко заявив, що коаліційну угоду можуть підписати вже у п'ятницю
01:12, 14 листопада 2014Політика
0 0
Радник президента України Юрій Луценко висловив переконання, що у п'ятницю, 14 листопада, може бути підписана коаліційна угода
Завтра можуть підписати коаліційну угоду - Луценко
Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук
"Коаліційна угода має всі шанси завтра бути парафована п'ятьма парламентськими демократичними партіями. Особлива подяка - представникам "Самопомочі", які взяли на себе роль модератора і гасили пристрасті політичних ветеранів. Якщо завтра все буде так само конструктивно - документ буде оприлюднено для громадського обговорення", - написав Юрій Луценко.
Читайте такожПереговори по коаліції ускладнюються через питання ключових посад у владі - кандидат у депутати (виправлено)
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що проект коаліційної угоди вийшов на фінішну пряму
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter