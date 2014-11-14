Луценко заявив, що коаліційну угоду можуть підписати вже у п'ятницю

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбук

"Коаліційна угода має всі шанси завтра бути парафована п'ятьма парламентськими демократичними партіями. Особлива подяка - представникам "Самопомочі", які взяли на себе роль модератора і гасили пристрасті політичних ветеранів. Якщо завтра все буде так само конструктивно - документ буде оприлюднено для громадського обговорення", - написав Юрій Луценко.

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Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що проект коаліційної угоди вийшов на фінішну пряму