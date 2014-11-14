Яценюк хоче підвищити роль місцевого самоврядування ще до прийняття нової Конституції

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає за доцільне підвищити роль місцевого самоврядування ще до прийняття змін до Конституції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

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"Окремо хотів би наголосити, що ми не вбачаємо за доцільне відкладати питання підвищення ролі місцевого самоврядування до моменту прийняття нової Конституції. Вважаю, що підвищення ролі територіальних громад і зміна якості такого інституту, як керівники облдержадміністрацій, можливо через прийняття нової редакції закону України про місцеві державні адміністрації та нової редакції закону про місцеве самоврядування", - сказав Яценюк.