Тимошенко стала лідером в президентському рейтингу - опитування (відео)

16:02, 26 квітня 2018
Політика
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photo by Alexander Prokopenko

Про це свідчать результати останнього дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у квітні.

Так,  у разі проведення президентських виборів найближчим часом, найбільшу підтримку серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором,  має Юлія Тимошенко  - понад 14%.

На другому місці Анатолій Гриценко із результатом у майже 11%. Далі йдуть Юрій Бойко, Петро Порошенко та Святослав Вакарчук, які мають приблизно по 9%.

Партійний рейтинг теж із великим відривом очолює політична сила Юлії Тимошенко – ВО «Батьківщина».

Серед тих, хто мають намір голосувати і визначився з вибором,  «Батьківщину» підтримують  майже 16%. У президентської партії БПП «Солідарність» лише 7,5% і сьома позиція в рейтингу.

Лідером антирейтингу, як зазначається у дослідженні, став чинний президент Петро Порошенко.

Відповідне опитування було проведено 10-22 квітня методом особистого формалізованого інтерв'ювання 6 тисяч респондентів віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження - не більше ніж 1,5%.

Нагадаємо, що  в лютому група «Рейтинг» оприлюднила результати наймасштабнішого соціологічного дослідження за останні роки, в ході якого було опитано 30 тисяч респондентів. За ним лідером президентського рейтингу також була Юлія Тимошенко, за яку у разі проведення виборів найближчим часом готова проголосувати найбільша кількість українців.

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