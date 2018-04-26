Тимошенко стала лідером в президентському рейтингу - опитування (відео)

На другому місці Анатолій Гриценко із результатом у майже 11%. Далі йдуть Юрій Бойко, Петро Порошенко та Святослав Вакарчук, які мають приблизно по 9%.

Лідером президентського рейтингу є Юлія Тимошенко, яка випереджає конкурентів із суттєвим відривом.

Про це свідчать результати останнього дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у квітні.

Так, у разі проведення президентських виборів найближчим часом, найбільшу підтримку серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором, має Юлія Тимошенко - понад 14%.

На другому місці Анатолій Гриценко із результатом у майже 11%. Далі йдуть Юрій Бойко, Петро Порошенко та Святослав Вакарчук, які мають приблизно по 9%.

Партійний рейтинг теж із великим відривом очолює політична сила Юлії Тимошенко – ВО «Батьківщина».

Серед тих, хто мають намір голосувати і визначився з вибором, «Батьківщину» підтримують майже 16%. У президентської партії БПП «Солідарність» лише 7,5% і сьома позиція в рейтингу.

Лідером антирейтингу, як зазначається у дослідженні, став чинний президент Петро Порошенко.

Відповідне опитування було проведено 10-22 квітня методом особистого формалізованого інтерв'ювання 6 тисяч респондентів віком від 18 років. Похибка репрезентативності дослідження - не більше ніж 1,5%.

Нагадаємо, що в лютому група «Рейтинг» оприлюднила результати наймасштабнішого соціологічного дослідження за останні роки, в ході якого було опитано 30 тисяч респондентів. За ним лідером президентського рейтингу також була Юлія Тимошенко, за яку у разі проведення виборів найближчим часом готова проголосувати найбільша кількість українців.