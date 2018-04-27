Голова МЗС Угорщини закликав Україну "припинити фейкову пропаганду"

Сіярто повторив свою заяву про те, що Україна нібито порушує міжнародне право і права угорської меншини.

Голова МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав Україну "припинити фейкову пропаганду" про вплив третьої сторони на угорську політику щодо Києва.

Про це він заявив у кулуарах зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

"Я маю відкинути пропаганду української держави, їхні заяви про те, що наша політика продиктована кимось іншим. Я кажу цьому ні" - заявив Сійярто.

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Він знову повторив свою заяву про те, що Україна нібито порушує міжнародне право і права угорської меншини.

"Ми маємо 150 тисяч угорців у Закарпатті і ми завжди будемо стояти на їхньому боці, і зараз український уряд порушує їх права і свої міжнародні зобов’язання" - заявив міністр.

Він знову назвав освітній закон українським "ножем в спину" Угорщині.

"Я відкидаю, категорично відкидаю те, що наші дії диктує третя сторона. Я закликаю наших українських друзів припинити фейкову пропаганду" - заявив Сійярто.

Нагадаємо, раніше проведення засідання Комісії Україна-НАТО на міністерському рівні у квітні було заблоковано Угорщиною.

У березні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагав від України внести зміни до закону про освіту та відкласти його реалізацію до 2023 року, інакше Будапешт блокуватиме важливі для України зустрічі на рівні Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.