Виборчий процес у 40 об`єднаних громадах розпочнеться 10 березня

До 17 березня районні виборчі комісії повинні утворити сільські, селищні та міські виборчі комісії (ТВК), а також сформувати їхній склад.

Виборчий процес перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад обʼєднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у 40 обʼєднаних територіальних громадах (ОТГ) в 17 областях України, які призначені на 29 квітня, розпочнеться у суботу, 10 березня.

Читайте такожВибори до ОТГ: спостерігачі розповіли про основні порушенняПро це УНІАН повідомили у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Центрвиборчкому.

До складу цих 40 ОТГ увійшли 133 місцеві ради (міських – 4, селищних – 16, сільських – 113).

Відповідно до календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення зазначених виборів, до 17 березня включно районні виборчі комісії повинні утворити сільські, селищні, міські виборчі комісії (ТВК) та сформувати їхній склад. До 21 березня включно ТВК мають утворити територіальні, одномандатні виборчі округи, кількість яких має становити 908. До 19 березня включно громадські організації можуть звернутися до ЦВК з клопотаннями про дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах. Після початку виборчого процесу, але не пізніш як за 35 днів до дня голосування, з 10 березня до 24 березня включно, партії мають подати до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь її місцевих організацій у виборах разом з копією статуту партії.

Згідно з календарним планом, 26 березня розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на виборах. Подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів триватиме до 4 квітня включно, а до 5 квітня включно ТВК прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів або про відмову в реєстрації.

До 11 квітня включно ТВК повинні затвердити текст виборчого бюлетеня. До 23 квітня включно ЦВК повинна прийняти рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій. Також до 23 квітня включно ТВК повинні забезпечити виготовлення поліграфічними підприємствами виборчих бюлетенів.

У ЦВК зауважили, що, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 263 тис. виборців.

Загальна сума, передбачена затвердженим ЦВК Розподілом субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підготовку і проведення виборів, становить 11 млн 424 тис. гривень.

У ЦВК нагадали, що в Україні протягом двох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 24 грудня 2017 року, було призначено 667 перших місцевих виборів в ОТГ.