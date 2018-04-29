Москаль: у Росії не вийшло створити на Закарпатті «другий Крим»

Голова Закарпатської ОДА зазначив, що у ФСБ не виходить «підігріти» у регіоні тему угорського сепаратизму.

На Закарпатті немає ані антиукраїнських, ані антиугорських настроїв, хоча російські спецслужби намагалися розпалити їх.

Таку заяву в коментарі «Крим. Реалії» зробив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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«От скажіть, як одночасно майже всі найбільші телеканали послали знімальні групи в Закарпаття, щоб ті показували, що там ніхто нібито не знає української мови. Що, мовляв, у Берегові не можуть замовити собі навіть кави. У Береговому ‒ 50% угорців, а 50% люди інших національностей. Як там може бути, що ніхто не говорить українською?!», - зазначив чиновник.

Москаль зазначив, що в України є два прямих договори з Угорщиною. Українська сторона дозволяє угорській громаді використовувати двомовні назви, вести навчання на своїй мові і ставити пам'ятники.

«Якщо ми хочемо йти в Європу і НАТО, то ми повинні сповідувати ті цінності, а захист національних меншин для Європи ‒ це святе. Титульні нації ‒ в Україні українці, в Угорщині – угорці, в Польщі – поляки, ‒ зобов'язані гарантувати права національних меншин», - зазначив він.

У той же час, Москаль нагадав, що угорці в Україні становлять 0,04% від усього населення, і компактно проживають тільки на Закарпатті, а отже «погоди» в країні не роблять.

«Тому, ще раз кажу, це спровокований інтерес і надумана проблема. Це ФСБ Росії «підігріває» цю тему, але у них нічого не виходить. Так зване «питання русинів» ‒ подивіться, де воно? Після того, як той, кому інструкції давав Сурков, втік до Москви ‒ все стихло», - констатував він.

На думку чиновника, після провалу з русинами ФСБ вирішила спробувати діяти через угорців.

«Але, що б тут не було ‒ тут другого Криму не буде. Все, що Росія тут задумувала, ‒ вона програла. Закарпаття – багатоетнічний регіон, тут багато всього намішано. Люди насправді хочуть спокою, а не війни», – констатував голова Закарпатської ОДА.

Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав Україну "припинити фейкову пропаганду" про вплив третьої сторони на угорську політику щодо Києва.

Він повторив свою заяву про те, що Україна нібито порушує міжнародне право і права угорської меншини. "У нас є 150 тисяч угорців в Закарпатті і ми завжди будемо стояти на їх стороні, і зараз український уряд порушує їх права і свої міжнародні зобов'язання", - заявив міністр.

Він також знову назвав український освітній закон "ножем у спину" Угорщини.