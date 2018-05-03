Держдеп США висунув Росії нову вимогу через засудженого в Криму українця

ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши, що на горищі його будинку виявлені патрони і кілька тротилових шашок.

Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити політв'язня Володимира Балуха, який голодує вже понад 43 дні.

Про це в Twitter заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт.

"Російська окупаційна влада в Криму повинна звільнити політичного в'язня Володимира Балуха, який вже протягом 43 днів голодує. Неприйнятно, що Росія садить у в'язницю громадянина України за підняття українського прапора в Криму і відмовляє йому у медичному обслуговуванні", - написала Нойерт.

Russian occupation authorities in Crimea should release political prisoner Volodymyr #Balukh, who has been on hunger strike for 43 days. Unacceptable for #Russia to jail a Ukrainian citizen for flying a Ukrainian flag in Crimea and deny him medical care. — Heather Nauert (@statedeptspox) 2 травня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши, що на горищі його будинку виявлено набої та кілька тротилових шашок.

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Адвокати та правозахисники активіста заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - вивісив прапор України у своєму дворі.

У серпні 2017 року «суд» виніс йому вирок - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

14 березня 2018 року підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» змінив вирок активістові. Суддя видалив із обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до виплати штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

19 березня на знак протесту проти вироку Балух оголосив голодування. Після оголошення голодування активіст лише п'є воду й чай.

20 квітня адміністрація Сімферопольського СІЗО прийняла рішення про переведення Балуха на три дні до карцера за нібито «порушення правил внутрішнього розпорядку».

У МЗС неодноразово вимагали від РФ допустити українських лікарів до активіста.