Каша, шоколад і сухофрукти: Порошенко показав новий раціон ЗСУ за стандартами НАТО (фото)

У меню перші і другі страви, сухофрукти, шоколад, джеми, мед і кава.

Президент України Петро Порошенко показав фотографії з зображенням сніданку, обіду і вечері, призначених для українських військових у зоні бойових дій.

Знімки президент розмістив на своїй сторінці в Facebook.

«Наші військові в Донбасі отримають новий раціон, розроблений за стандартами НАТО. 7 різних комплексних раціонів на 7 днів тижня. Тепер, якщо військовослужбовець перебуває не у польовій кухні - він все одно має можливість отримати повноцінне, якісне і збалансоване харчування», - написав Порошенко.

«У посиленому меню перші і другі страви, сухофрукти, шоколад, джем, мед, кава тощо. Також в комплекті спеціальних реторт-пакети - безполум'яної грілка для розігрівання страв. Новий раціон просто неможливо порівняти з попередніми зразками, які навіть близько не було такої розмаїтості і такої якості», - додав президент України.

Нагадаємо, раніше майор Олександр Цвиліховський під час брифінгу в Міністерстві оборони повідомив, що з початку 2018 року Збройним силам України передали майже 78 тонн неякісних продуктів харчування.