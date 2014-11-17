Українське питання перебуває серед пріоритетів ЄС – єврокомісар Хан

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС України, про це він сказав під час зустрічі у Брюсселі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Сторони детально обговорили загострення ситуації в Україні у зв’язку з перекиданням Росією значних військових сил на територію нашої держави, концентрацією військ на кордоні, продовженням випадків обстрілу позицій українських збройних сил тощо, що разом із проведенням так званих «виборів 2 листопада» є грубим порушенням Мінських домовленостей. Клімкін наголосив, що такі дії вимагають рішучих та упереджувальних кроків з боку ЄС для підтримки мирного процесу в Україні.

Читайте такожЄврокомісар Хан прибуде з дводенним візитом до КиєваХан зауважив, що українське питання перебуває серед пріоритетів Європейського Союзу, який і надалі всебічно підтримуватиме Україну, зокрема в контексті імплементації Угоди про асоціацію, протидії російській агресії, відновленні територіальної цілісності держави.

Клімкін наголосив на рішучій налаштованості української сторони завершити уже найближчим часом формування нового уряду, що дозволить продовжити реалізацію широкої програми системних реформ. У цьому контексті сторони торкнулися питання підготовки та проведення Міжнародної донорської конференції для України.

На завершення зустрічі Клімкін запросив Хана здійснити візит в Україну найближчим часом.