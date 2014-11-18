В полоні у бойовиків залишаються близько 700 осіб - АП
08:51, 18 листопада 2014Політика
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Заступник глави Адміністрації Президента Валерій Чалий оцінює кількість українців, які перебувають в полоні у терористів в 700 чоловік.
REUTERS
Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє INSIDER.
"Ще 700 (людей) залишаються, на жаль, в полоні на сьогоднішній день", - сказав він.
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Чалий підкреслив, що звільнення полонених, також як і виконання інших положень досягнутих у вересні в Мінську домовленостей, залишаються вимогами України.
Раніше парламентер Центру Сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандит заявив про домовленості з так званою ДНР про подальший обмін полоненими.
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