В полоні у бойовиків залишаються близько 700 осіб - АП

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє INSIDER.

"Ще 700 (людей) залишаються, на жаль, в полоні на сьогоднішній день", - сказав він.

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Чалий підкреслив, що звільнення полонених, також як і виконання інших положень досягнутих у вересні в Мінську домовленостей, залишаються вимогами України.

Раніше парламентер Центру Сприяння звільненню заручників при СБУ Юрій Тандит заявив про домовленості з так званою ДНР про подальший обмін полоненими.