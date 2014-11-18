В СБУ почали призначати активістів Майдану на керівні посади
14:13, 18 листопада 2014Політика
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СБУ почала призначати в обласні управління активістів Майдану та громадських антикорупційних організацій.
Майданівців почали призначати в обласні управління / УНІАН
Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко під час прес-конференції, повідомляє INSIDER.
"Від учорашнього дня ми почали призначати в обласні управління на керівні посади по боротьбі з корупцією активістів з "майданівських" та інших антикорупційних організацій", - сказав він.
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За словами Наливайченка, громадяни матимуть можливість напряму повідомляти цим людям про виявлені ними факти корупції.
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