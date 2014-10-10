Корупція починається з підкупу виборців - Чорновол

Про це вона сказала у прямому ефірі програми «Право на владу» на телеканалі «1+1» у четвер, 9 жовтня.

«Зараз у списку Порошенка йде такий собі Артур Герасімов. У 2012 році він також балотувався в депутати по місту Горлівка, і його виборча кампанія ґрунтувалася на тому, що він приходив на зустріч з виборцями і публічно роздавав по 50 гривень», - зазначила Тетяна Чорновол.

За її словами, Герасімов вважав навіть вигідним, щоб ці кадри з’являлися в ЗМІ, бо це, на його думку, підіймало йому рейтинг. Мовляв, люди на це купляться, думаючи: якщо роздає гроші як кандидат, то, мабуть, роздаватиме й як депутат.

«До речі, після Майдану я побувала в офісі Артема Пшонки – відомої людини, сина екс-генпрокурора. Поряд з його кабінетом був ще один кабінет, в котрому працював близький колега пана Герасімова, такий собі пан Шахов, і в його кабінету лежали записи витрат на виборчу кампанію: «Для роздачі виборцям – таку-то суму, для «відмазування» від міліції – таку-то суму», - додала кандидат.

Чорновол наголосила, що передавала ці документи до Генеральної прокуратури. За її словами, поява такого кандидата, як Герасімов, у виборчому списку Петра Порошенка – це страшно, бо саме з цього починається корупція.