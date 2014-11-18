Путін вважає, що США хочуть підпорядкувати собі Росію

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на форумі Загальноросійського народного фронту.

«Ви сказали, що Америка хоче нас принизити, це не так, вони не принизити нас хочуть, воно хочуть підпорядкувати нас, хочуть за наш рахунок вирішувати свої проблеми, хочуть підпорядкувати нас своєму впливу. Та ні в кого це в історії не виходило і ні у кого не вийде», - сказав Путін, відповідаючи на одне із запитань. Після цих слів у залі звучали бурхливі оплески.

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Водночас російський президент вважає, що у Сполучених Штатів виходить підпорядкувати своєму впливу своїх союзників або, «як у нас виражалися шорсткою мовою плакатів - сателітів».

На думку Путіна, багато союзників США на шкоду власним національним інтересам намагаються захистити чужі інтереси з незрозумілих підстав.

«Я навіть іноді гублюся, бо захист так званих загальних європейських західних цінностей на шкоду власним національним інтересам, як правило, несе кілька проблем. По-перше, не зрозуміло, що це за інтереси, критеріїв адже немає. Це тільки загальні розмови про демократію, про те, про се. Це ж не право на держпереворот, це ж не право на геноцид», - сказав Путін.

Він переконаний, що за цим стоять геополітичні інтереси однієї країни чи групи країн.

При цьому Путін вважає, що інтереси еліт цих країн не завжди збігаються з інтересами їх власних народів.

«Це велике питання. Ми про це дискутували з колегами, і багато ще будемо дискутувати, і в кінцевому підсумку, так само, як і курс національної валюти, все життя вибудує нормальним чином. Ми, безумовно, підемо далі. Напружувати ситуацію, повірте мені, нікому не хочеться, повірте мені, і в Штатах це нікому не потрібно, я маю на увазі широку публіку», - сказав Путін.