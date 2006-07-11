Мороз оголосив перерву до 16.00

У Верховній Раді оголошено перерву до 16.00. Вечірнє засідання триватиме до остаточного розгляду всіх питань порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова ВР Олександр МОРОЗ.

Перед оголошенням перерви О.МОРОЗ поставив на голосування пропозицію продовжити вечірнє засідання парламенту до тих пір, поки не будуть розглянуті всі питання порядку денного.

За це рішення проголосувало 235 народних депутатів з 241, зареєстрованого в залі.

Як повідомлялось раніше, сьогодні планувалось призначити керівництво ВР, зокрема першого заступники голови ВР і заступника, а також ухвалити постанову про кількість і предмети відання парламентських комітетів. Однак ранкове засідання було практично зірвано фракціями БЮТ і “Наша Україна”.