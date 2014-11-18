За день бойовики 28 разів обстріляли позиції сил АТО

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

«Упродовж дня терористи здійснили 28 обстрілів позицій українських військ», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 18.00 найбільшим джерелом напруження став район аеропорту «Донецьк», а також східні і південно-східні околиці населеного пункту Авдіївка.

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«Підрозділи сил АТО, які упродовж тривалого часу забезпечують оборону стратегічних об’єктів та опорних пунктів в цьому районі, піддавалися терористичним атакам тринадцять разів. Бойовики відкривали вогонь по наших позиціях з використанням стрілецької зброї, артилерії та мінометів. В районі аеропорту зафіксовано також одне бойове зіткнення наших військ та бойовиків», - наголошує прес-центр АТО.

Бойовики також здійснювали мінометні обстріли українських підрозділів у Малоорлівці, Троїцькому та Ченухіному. З установок «Град» обстріляно населений пункт Нікішине.

На Луганщині під обстріли бандитів потрапили блокпости сил АТО, опорні та спостережні пункти поблизу Станиці Луганської, Трьохізбенки та Сокільників.

За добу загинув один і отримали поранення дев’ятеро військовослужбовців.

Артилерія сил АТО завдавала точкових вогневих ударів, спрямованих на знищення вогневих точок бойовиків. Виконано 5 вогневих завдань по місцях скупчення бойовиків.