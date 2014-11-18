Тетяну Чорновол і Ганну Гопко включили до топ-100 світових мислителів

Американський журнал Foreign Policy включив Ганну Гопко та Тетяну Чорновол у щорічний список 100 світових мислителів (100 Global Thinkers), опублікований у понеділок, 17 листопада, передає Радіо 24.

Рейтинг поділений на 10 категорій: пропагандисти; люди, які приймають рішення; люди, які кинули виклик; екологічні активісти; інноватори; захисники; хронікери; цілителі; люди мистецтва; магнати.

Гопко потрапила в категорію захисників за просування української революції поза рамками Майдану.

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Чорновол включили в список мислителів, які кинули виклик, за те, що ризикнула всім заради документування корупції в Україні. Foreign Policy зазначив її побиття в грудні 2013 року після публікації блогу про маєток тодішнього глави МВС Віталія Захарченка, а також те, що вона стала уповноваженим з антикорупційної політики.

У список світових мислителів увійшли також Володимир Путін, Олександр Дугін та Олександр Бородай. Всі вони включені в категорію «пропагандисти»