9 травня у Києві: правоохоронці відтіснили активістів від депутатів Новинського та Шуфрича (відео)

У парку Слави біля монументу Невідомому солдату сталась невелика штовханина між поліцією та громадськими активістами.

У київському парку Слави біля монументу Невідомому солдату, де відбуваються заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, поліція відтіснила громадських активістів від народних депутатів від "Опозиційного блоку" Вадима Новинського та Нестора Шуфрича.

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Як передає кореспондент УНІАН, після того, як Новинський та Шуфрич поклали квіти до пам’ятника та рушили бічною алеєю, до них намагалися підійти декілька громадських активістів. Однак охорона нардепів та поліція почала їх відтісняти вглиб парку.

Самі активісти розповіли журналістам, що поліція “співпрацювала разом з охороною депутатів та тітушками Іллі Ківи".

"Ми хотіли поспілкуватися з Шуфричем та Новинським, які є вбивцями Майдану і до сьогодні не сидять в тюрмі”, - заявили активісти.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 травня, у Києві відбуваються заходи до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.