США закликали пред'явити Росії ціну за порушення суверенітету України

Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден у вівторок під час зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Богуславом Соботкою інформує ТВі з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Віце-президент підкреслив необхідність пред'явити Росії ціну за те, що вона продовжує порушувати суверенітет України, її територіальну цілісність, а також проявляє кричуще нехтування своїми зобов'язаннями, взятими на себе по Мінській угоді від 5 вересня", - йдеться в повідомленні.

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Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та посилення енергетичної безпеки в Європі за допомогою створення "справжнього ринку природного газу".