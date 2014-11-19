США закликали пред'явити Росії ціну за порушення суверенітету України
08:14, 19 листопада 2014Політика
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Віце-президент США вважає, що Росія проявляє кричуще нехтування своїми зобов'язаннями, взятими на себе по Мінській угоді.
У США вважають, що РФ нехтує Мінською угодою / tsn.ua
Про це заявив віце-президент США Джозеф Байден у вівторок під час зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Богуславом Соботкою інформує ТВі з посиланням на прес-службу Білого дому.
"Віце-президент підкреслив необхідність пред'явити Росії ціну за те, що вона продовжує порушувати суверенітет України, її територіальну цілісність, а також проявляє кричуще нехтування своїми зобов'язаннями, взятими на себе по Мінській угоді від 5 вересня", - йдеться в повідомленні.
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Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та посилення енергетичної безпеки в Європі за допомогою створення "справжнього ринку природного газу".
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