Ще один штат США визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу

Канзас став 10 штатом США, який визнав Голодомор геноцидом.

Американський штат Канзас став 10 штатом, що визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

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Про це Посольство України у США повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Ще один штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Прокламацію, яка проголошує 2018 рік роком пам'яті жертв цієї трагедії в Канзасі, підписав губернатор штату Джефф Кольєр», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що завдяки спільним зусиллям українських дипломатів в США та американських українців Канзас став 10 штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Голодомор в Україні геноцидом визнали у дев'яти штатах США: Вашингтоні, Вісконсині, Іллінойсі, Массачусетсі, Мічигані, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Орегоні та Пенсильванії.