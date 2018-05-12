Україна в чотирьох областях посилила охорону кордону з ЄС

Для охорони кордону на західний напрямок додатково направляють 300 військових

З 11 травня в рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2018» до посилення охорони державного кордону залучаються понад 300 військовослужбовців Національної академії Державної прикордонної служби України.

Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, курсанти посилять ділянки кордону з країнами Європейського Союзу в межах Волинської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей.

«В рамках стажування офіцери і курсанти Національної академії Державної прикордонної служби зможуть на практиці втілювати отримані знання і навички і одночасно підвищити захищеність державного кордону. Протягом кількох днів вони ознайомляться з особливостями проходження кордону і специфікою охорони держкордону на річковий, гірській і рівнинній ділянках», - йдеться у повідомленні.

Вже після цього курсанти академії будуть повноцінно нести службу в складі змін прикордонних нарядів, додали у Держприкордонслужбі.

Згідно з повідомленням, зараз триває основний етап спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон-2018». У ній також беруть участь територіальні підрозділи взаємодіючих структур, радіотехнічні частини Повітряних сил Збройних сил України, ресурси прикордонних відомств суміжних держав і міжнародних організацій, серед яких європейське агентство FRONTEX, місія EUBAM, Interpol, Europol, аташе з правоохоронних питань і офіцери зв'язку дипустанов іноземних держав в Україні.

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Під час проведення операції передбачаються раптові дії резервів Державної прикордонної служби на найбільш активних ділянках кордону і в пунктах пропуску, підвищення щільності охорони держкордону і застосування спільних міжвідомчих груп на шляхах руху правопорушників і в пунктах пропуску, йдеться у повідомленні.

«На сьогодні в рамках операції «Кордон-2018» вже затримано 50 нелегальних мігрантів, ще 240 потенційних «вічних мандрівників» не пропустили в Україну, затримано понад 400 порушників державного кордону та прикордонного режиму. Крім того, виявлено і вилучено майже 20 одиниць зброї, понад 4 кілограми наркотичних засобів та понад 270 тисяч пачок тютюнових виробів», - зазначили у Держприкордонслужбі.

Як повідомляв УНІАН, спільна спеціальна прикордонна операція «Кордон-2018» почалася 10 квітня і триватиме до кінця листопада.