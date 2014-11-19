Радник Порошенка: Проти України залучено 40 тисяч добре екіпірованих бійців

Голова Комітету з питань розвідки при президентові України Ігор Смешко заявляє, що проти України залучено 40 тис. бійців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на конференції.

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“Ми знаходимось під загрозою атаки. Проти нас та нашої території, яка зараз окупована не тільки повстанцями, але також регулярними російськими військами, залучено приблизно 40 тис. тренованих і дуже добре екіпірованих бійців”, - сказав Смешко.

При цьому він наголосив, що Україна дуже потребує допомоги від Заходу, а особливо – від США в надані необхідного захисного озброєння.

За словами Смешка, переговори з міжнародними партнерами України з цього питання тривають.