Російський політолог: Завдання пропаганди – пом’якшити страждання Путіна
Завдання російської пропаганди – пом’якшити страждання президента РФ Володимира Путіна.
Про це в ефірі hromadske.tv заявив російський політолог Станіслав Бєлковський.
«Путін дуже фрустрований, він дуже страждає від того, що відбулося з ним, і він потребує чогось, що буде пом’якшувати ефект від його дуже невдалого візиту до Австралії», - сказав він.
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На його думку, Путін зараз перебуває у дуже складному психологічному стані і це не обіцяє ніяких добрих політичних наслідків ані для громадянського суспільства в Росії, ані для України.
«Путін у стані фрустрації завжди відповідає жорстко», - підкреслив експерт.
Офіційної війни з Україною він не хоче, але новий етап неофіційної війни, як це було в серпні, він може почати.
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