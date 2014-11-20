Російський політолог: Завдання пропаганди – пом’якшити страждання Путіна

Про це в ефірі hromadske.tv заявив російський політолог Станіслав Бєлковський.

«Путін дуже фрустрований, він дуже страждає від того, що відбулося з ним, і він потребує чогось, що буде пом’якшувати ефект від його дуже невдалого візиту до Австралії», - сказав він.

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На його думку, Путін зараз перебуває у дуже складному психологічному стані і це не обіцяє ніяких добрих політичних наслідків ані для громадянського суспільства в Росії, ані для України.

«Путін у стані фрустрації завжди відповідає жорстко», - підкреслив експерт.

Офіційної війни з Україною він не хоче, але новий етап неофіційної війни, як це було в серпні, він може почати.

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