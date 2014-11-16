Туск: Путін побачив, що про нього думає весь світ
Обраний новим главою Ради Європейського союзу Дональд Туск вважає, що президент Росії Володимир Путін на саміті "Великої двадцятки" в Австралії дуже добре зрозумів, що насправді світ думає про дії росіян в Україні.
Про це він сьогодні заявив у польському Сопоті, повідомляє РАР.
"Вважаю, що добре сталося, що президент Путін побачив та особисто відчув, що світ думає про його дії та дії росіян в Україні", - сказав польський політик.
Він назвав безсумнівним практично для кожного те, що атмосфера навколо Росії через конфлікт в Україні є щораз гіршою.
"Не скажу, що вона є щораз кращою для України, бо Україні немає з чого радіти, але точно атмосфера в Європі та у світі навколо Росії є щораз гіршою та погіршується надзвичайно швидко", - сказав екс-глава уряду Польщі.
Туск зазначив, що тема України точно буде однією із ключових для нього на посаді глави Ради ЄС та зауважив, що насправді світ має справу з "нормальною війною".
Читайте такожКемерон: Путін опинився "на роздоріжжі"Політик зазначив, що він перебуває у постійному конфлікті з іншими європейськими лідерами, зауваживши, що вони змінюють свою точку зору на тему ситуації в Україні.
"Зникають ілюзії - якщо хтось мав такі, а деякі мали певні ілюзії чи хибні уявлення про наміри Москви. Маю враження, що цих ілюзій зараз вже немає", - сказав Туск.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні на саміті G20 лідери США, Японії та Австралії заявили про намір об’єднати зусилля в боротьбі проти Російської Федерації.