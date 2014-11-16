Туск: Путін побачив, що про нього думає весь світ

Про це він сьогодні заявив у польському Сопоті, повідомляє РАР.

"Вважаю, що добре сталося, що президент Путін побачив та особисто відчув, що світ думає про його дії та дії росіян в Україні", - сказав польський політик.

Він назвав безсумнівним практично для кожного те, що атмосфера навколо Росії через конфлікт в Україні є щораз гіршою.

"Не скажу, що вона є щораз кращою для України, бо Україні немає з чого радіти, але точно атмосфера в Європі та у світі навколо Росії є щораз гіршою та погіршується надзвичайно швидко", - сказав екс-глава уряду Польщі.

Туск зазначив, що тема України точно буде однією із ключових для нього на посаді глави Ради ЄС та зауважив, що насправді світ має справу з "нормальною війною".

Читайте такожКемерон: Путін опинився "на роздоріжжі"Політик зазначив, що він перебуває у постійному конфлікті з іншими європейськими лідерами, зауваживши, що вони змінюють свою точку зору на тему ситуації в Україні.

"Зникають ілюзії - якщо хтось мав такі, а деякі мали певні ілюзії чи хибні уявлення про наміри Москви. Маю враження, що цих ілюзій зараз вже немає", - сказав Туск.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на саміті G20 лідери США, Японії та Австралії заявили про намір об’єднати зусилля в боротьбі проти Російської Федерації.