За вибори Путіна в Криму Рада ЄС ввела санкції проти п’яти осіб - Порошенко
Президент Петро Порошенко привітав рішення Ради Євросоюзу про запровадження санкцій проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в Криму.
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Про це Порошенко написав у соціальній мережі Facebook. «Вітаю офіційне рішення Ради ЄС про запровадження санкцій проти п’яти осіб, відповідальних за незаконне проведення виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму та Севастополі», - зазначив він.
За словами президента, «покарання за будь-які незаконні дії проти суверенітету та територіальної цілісності України є неминучим».
Порошенко відзначив, що його зустрічі в німецькому місті Аахен з лідерами ЄС, Франції, Німеччини чітко підтвердили, що тема деокупації та відновлення суверенітету України над Кримом є одним з нагальних пріоритетів європейського порядку денного.
Як повідомляв УНІАН, в кінці квітня ЗМІ писали, що Євросоюз має намір заморозити активи п'яти росіян, відповідальних за проведення виборів президента РФ в тимчасово окупованому Криму 18 березня.
При цьому у Міністерстві закордонних справ України заявляли, що наполягатимуть на запровадженні санкцій проти усіх організаторів виборів.