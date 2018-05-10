Деокупація Криму та нові санкції: Порошенко розповів деталі переговорів з Меркель і Макроном

Президент повідомив, що з лідерами Німеччини та Франції обговорювалося питання повернення окупованого Криму до складу України.

Президент Петро Порошенко закликає європейських партнерів України запровадити нові санкції за організацію і участь у незаконних виборах президента Російської Федерації в окупованому Криму, які відбулися 18 березня у річницю анексії півострова Росією.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави заявив журналістам за результатами тристоронніх переговорів з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном у німецькому Аахені.

"Дуже ретельно обговорили політику санкцій. Санкції мають бути продовжені і запроваджені нові додаткові санкції, особливо для тих, хто брав участь в організації і проведенні виборів в Криму, виборів президента Російської Федерації - незаконних виборів в Криму, про що засвідчили низка заяв авторитетних міжнародних організацій та України", - наголосив Порошенко.

Також президент повідомив, що з лідерами Німеччини та Франції обговорювалося питання повернення окупованого Криму до складу України.

"Очевидно, ми говорили про деокупацію (Кримського півострова - УНІАН) і запровадження санкцій за незаконне проведення виборів", - додав глава держави.

"Ми координуємо дії і пакет санкцій щодо імплементації Мінських домовленостей і припинення агресії Росії на Донбасі, які нерозривно пов'язані з пакетом санкцій за незаконну анексію Криму", - підкреслив Порошенко.