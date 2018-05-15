Експрес-шлюб Дейдея: з'явилися подробиці одруження депутата та реакція екс-дружини (фото, відео)

Жодного з родичів на офіційній церемонії не було.

На церемонію укладання шлюбу народний депутат Євген Дейдей прийшов у вишиванці. Його обраниця Дарина Ледовських обрала сукню за 10 тисяч гривень і прикрасила волосся квітами.

30-річний нардеп одружився вже через тиждень після свого розлучення, а на церемонії помітно хвилювався. Першою сказала "так" адвокат Дарина, котра вирішила взяти прізвище чоловіка, передає ТСН.

"Щастя", - відповіла пара на питання, що відчувають після оформлення своїх стосунків. "Слава Богу, все позаду. Ми так довго до цього йшли", - сказав Дейдей.

Обраниця – дівчина непроста, заможна і гламурна. Саме через неї він залишив свою першу дружину, з якою прожив 10 років. Другий шлюб Дейдей зареєстрував нашвидкуруч - у сервіс-центрі, що розписує за день. Чутки про те, що депутат одружився з донькою прокурора Генпрокуратури Вікторії Кравчук з розрахунку, теща назвала "маячнею".

Читайте такожЛюбовний трикутник: нардеп Дейдей розлучається з дружиною (фото, відео)

До шлюбу пара йшла всього півроку, але зі скандалом: депутат раптово залишив колишню дружину Інгу, з якою прожив 10 років. Усе майно було на ній, тому він через суд вимагав повернути борг розміром у 3,5 млн грн, а дружина болісно переживала любовне фіаско. "Із кінця листопада 2017 року він проживає зі своєю коханкою... Завів він стосунки на стороні саме з цією особою заради своєї вигоди і безпеки? Я не знаю! Це запитання краще поставте йому", - говорила вже колишня дружина. Тепер Інга нічого коментувати не хоче, і запевняє, що навіть не знала про одруження екс-чоловіка. "Мені це нецікаво абсолютно. Я не хочу більше обговорювати питання, пов’язані з ним", - заявила вона. "Слідкуйте за судами, ви все побачите. Не той день, щоби про це говорити", - прокоментував розлучення сам Євген.

Нове захоплення Дейдея за часом збіглося з кримінальним розслідуванням – депутата хотіли позбавити недоторканності через можливе незаконне збагачення. Його нова пасія Дарина у свої 27 років вже побула депутатом, але мандат склала через вагітність. Її тітка – теж нардеп, а мати – прокурор ГПУ Вікторія Кравчук. Журналістам вона повідомила, що весіллю радіє, новим зятем пишається, а чутки про те, що депутат одружився з донькою з розрахунку, назвала "маячнею".

Молодята ж запевнили, що познайомилися в Раді давно, але зустрічатися почали нещодавно. Стосунки Дейдей назвав "коханням з третього погляду", а його нова дружина має великі плани на кар’єру. "Хочеться йти далі, і в роботі розвиватися. А в сім’ї – це завжди підтримка", - пояснила вона. Пара вирішила обійтися без святкового застілля та медового місяця. Жити подружжя планує поки що в орендованій квартирі разом із 3-річним сином Дарини від іншого чоловіка.

Як повідомляв УНІАН, у квітні депутат Ради від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко вийшла заміж. "Щаслива стати дружиною найкращого чоловіка у світі", - підписала вона фото.