“Пора” готує барабани

Громадянська партія “Пора” оголошує про початок організованого опору проти “змови комуністів, зрадників і сепаратистів у Верховній Раді України, спрямованого на підтримку народовладдя”. Про це заявив член політради “Пори” Владислав Каськів.

Акція непокори здійснюватиметься “шляхом ненасильницького та безперервного пікетування” Верховної ради. Партія “Пора” розцінює останні події в Україні “як пряму загрозу існуванню Української держави, її суверенітету і територіальної цілісності”. В.Каськів зазначив, що 12 липня на вулицях Києва з’являться жовті прапори його партії.