Юлія Тимошенко: Нова сильна команда виправить руйнівні наслідки зовнішнього впливу на Україну

Україна протягом останніх чотирьох років перебуває під негативним зовнішнім управлінням. Частина великих транснаціональних фінансових олігократій за сприянням корумпованого керівництва України грубо і цинічно заробляють на нашій державі.

Про це заявила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час ефіру на телеканалі «NewsOne», передає прес-служба Батьківщини.

Політик наголосила, що питання зовнішніх впливів треба розділяти на позитивний аспект – як то підтримка США, ЄС чи МВФ, і на бажання отримати вигоду із слабкості країни.

«Ми маємо Угоду про асоціацію між Україною і ЄС, співпрацюємо із МВФ, в України також є сильні друзі – США, ЄС і інші країни світу, які підтримали нас проти зовнішньої агресії Росії. У цьому випадку я би категорично не розглядала це як елементи якогось зовнішнього управління, адже мова йде про солідарність і бажання допомогти нам проходити тяжкий шлях становлення», – пояснила вона.

Водночас Тимошенко застерегла: «Є негативне зовнішнє управління, мета якого – цинічно заробити на Україні. Всі відчувають, що ні уряд, ні президент, ні НБУ – не ухвалюють самостійних і чітких рішень».

За словами лідера партії, «частина великих транснаціональних фінансових олігократій» за сприяння представників нинішньої державної влади користуються ресурсами і можливостями України та викачують величезні гроші з нашої економіки.

«Ці утворення як великі відгодовані акули плавають у глобальному просторі, не мають стосунку до жодної країни світу, але мають добрі апетити. І коли в глобальному просторі з’являється слабка жертва, яка має слабке і неінтелектуальне корумповане керівництво, яка знекровлена війною і неправильно ухваленими рішеннями, – вона якраз і стає здобиччю», –пояснила політик.

Знищення країни, на переконання Голови партії, відбувається через наступні глобальні кроки:

– знищення банківської системи;

– вбивство середнього класу;

– створення штучної інфляції,

– вимивання грошей з економіки;

– запровадження завищених тарифів;

– створення умов для еміграції;

– руйнація системи охорони здоров’я;

– демонтаж системи освіти.

Юлія Тимошенко вважає, шо не можна далі українську націю тримати невігласами, тому нам треба знати правду і розуміти, як протистояти цьому згубному для країни зовнішньому впливу.

«Сьогодні ведеться величезна кампанія для того, щоб маріонетки, які не знають, як управляти країною і виводити її з кризи, прийшли на найвищі посади у державі», – зауважила політик.

Лідер «Батьківщини» закликала людей відповідально ставитися до країни, «адже вже нема часу на експерименти». На її переконання, доля країни вирішуватиметься на наступних президентських і парламентських виборах.

«Ми мусимо як нація стати єдиним організмом і бачити, де саме є загроза. Згуртувавши наш інтелект, ми сформуємо національну сильну команду, яка матиме дорожню карту, розуміти новий курс країни, матиме курс відновлення інноваційної системи нашого життя», – запевнила Тимошенко.

Вона також закликала зробити так, «щоб хоч один раз в історії України до влади прийшла сильна, незалежна, професійна команда, зокрема національних українських технократів, які поставлять країну на ноги».

«Ми сьогодні збираємо таку команду і готові публічно оголосити новий курс країни, який має дві складові: перша – це перебудова всієї політичної системи життя, і друга – це новий економічний курс країни, який крок за кроком виведе нас з критичного стану», – підсумувала Голова партії.