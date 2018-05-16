Порошенко для переобрання прагне контролювати всі телеканали України – Коломойський

Ігор Коломойський зазначив, що не може зараз говорити про якесь переслідування з боку влади.

Український підприємець Ігор Коломойський заявив про бажання президента України Петра Порошенка контролювати всі телеканали в країні.

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Про це він розповів в інтерв'ю DW.com. Підприємець назвав себе "світоглядним опонентом" українського президента, зокрема, у ставленні до свободи слова.

"Порошенко, для того, щоб вдруге обратися президентом, повинен повністю контролювати всі телеканали. Ну, як у нашого північно-східного сусіда", - пояснив Коломойський.

Водночас він зазначив, що не може зараз говорити про якесь переслідування з боку влади. "У нас відбувається позиційна якась війна, але вона в межах закону... Так, є різні забаганки, ми знаємо, чого хоче Петро Олексійович. Він прогнозований у цьому плані. Він хоче "1+1" на вибори", - заявив Коломойський. При цьому він запевнив, що президент в жодному разі не отримає телеканалу.

Нагадаємо, що в минулому Ігор Коломойський був контролюючим акціонером націоналізованого в грудні 2016 року "Приватбанку". Структурам підприємця належать також український телеканал "1+1" та 43 відсотки нафтовидобувної компанії "Укртатнафта".