Порошенко 17 травня з робочою поїздкою відвідає Дніпропетровську область
12:36, 16 травня 2018Політика
2902 0
На Дніпропетровщині Порошенко планує ознайомитися з ходом ремонту доріг, відкрити опорну школу та долучитися до флешмобу з нагоди Дня вишиванки.
На Дніпропетровщині Порошенко ознайомиться з ремонтом доріг \ president.gov.ua
Президент Петро Порошенко 17 травня з робочою поїздкою відвідає Дніпропетровську область.
Читайте такожПорошенко потролив окупантів, коментуючи відкриття Кримського мосту
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної держадміністрації (ОДА).
За даними ОДА, зокрема, президент ознайомиться з ходом проведення ремонту доріг, візьме участь у відкритті після капітального ремонту Солонянської опорної школи, долучиться до святкового флешмобу з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter