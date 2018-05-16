Порошенко 17 травня з робочою поїздкою відвідає Дніпропетровську область

На Дніпропетровщині Порошенко планує ознайомитися з ходом ремонту доріг, відкрити опорну школу та долучитися до флешмобу з нагоди Дня вишиванки.

Президент Петро Порошенко 17 травня з робочою поїздкою відвідає Дніпропетровську область. Читайте такожПорошенко потролив окупантів, коментуючи відкриття Кримського мосту Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної держадміністрації (ОДА). За даними ОДА, зокрема, президент ознайомиться з ходом проведення ремонту доріг, візьме участь у відкритті після капітального ремонту Солонянської опорної школи, долучиться до святкового флешмобу з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

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