Порошенко 17 травня з робочою поїздкою відвідає Дніпропетровську область

12:36, 16 травня 2018
Політика
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На Дніпропетровщині Порошенко ознайомиться з ремонтом доріг \ president.gov.ua

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської обласної держадміністрації (ОДА).

За даними ОДА, зокрема, президент ознайомиться з ходом проведення ремонту доріг, візьме участь у відкритті після капітального ремонту Солонянської опорної школи, долучиться до святкового флешмобу з нагоди Всесвітнього дня вишиванки.

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Теги: #Дніпропетровщина#візит#Петро Порошенко