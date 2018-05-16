МЗС Росії: керченський міст може перешкодити "проходу шостого флоту США до берегів Білорусі"

Спікер МЗС РФ Марія Захарова заявила, що «довго думала, дзвонила експертам, дивилася карту, ставила собі питання, а потім зрозуміла, про що заявили колеги по Держдепартаменту».

У МЗС Росії заявили, що міст до Криму може перешкодити проходу «шостого флоту США до берегів Білорусі».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в окупованій Керчі сказала офіційний речник російського МЗС Марія Захарова.

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«Держдепартамент США заявив, що Кримський міст заважає судноплавству. Я довго думала, дзвонила експертам, дивилася карту, ставила собі питання, а потім зрозуміла, про що заявили колеги по Держдепартаменту: звичайно, заважає. Цей міст може перешкодити єдине чому, так це проходу шостого флоту США, який буде перекинуто, за словами Держдепартаменту, до берегів Білорусі. Ось цьому проходу він може дійсно перешкодити. Все інше: виключно на користь взаємодії, співпраці та розвитку економіки», - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив відразу після анексії Криму - в березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію - влітку 2019.

15 травня Путін відкрив Керченський міст.

Відкриття моста негативно позначається на роботі українських портів Маріуполь і Бердянськ, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.