У Херсоні суд сьогодні розгляне клопотання про арешт керівника РІА "Новости Украина" Вишинського
Херсонський міський суд об 11.30 розпочне розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу керівнику РІА «Новости Україна» Кирилу Вишинському.
Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні державної зради керівнику "РІА новини Україна" К.Вишинському розглядатиметься Херсонським міським судом сьогодні об 11.30", - написала Сарган.
Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.
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Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року у Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».
За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.
16 травня Сарган повідомила, що прокуратура 17 травня вранці направить до суду клопотання про арешт Вишинського.