У Херсоні суд сьогодні розгляне клопотання про арешт керівника РІА "Новости Украина" Вишинського

Вишинський був затриманий 15 травня і підозрюється у вчиненні державної зради.

Херсонський міський суд об 11.30 розпочне розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу керівнику РІА «Новости Україна» Кирилу Вишинському.

Про це прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному у вчиненні державної зради керівнику "РІА новини Україна" К.Вишинському розглядатиметься Херсонським міським судом сьогодні об 11.30", - написала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня СБУ провела слідчі дії в офісі РІА «Новости Україна» в Києві. Було затримано директора РІА «Новости Україна» Вишинського, йому оголошено про підозру у вчиненні державної зради.

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Встановлено, що Вишинський навесні 2014 року у Криму випускав антиукраїнські матеріали і отримав від президента РФ Володимира Путіна медаль «За повернення Криму». Після повернення з Криму у 2014 році Вишинський за участю ще кількох журналістів розгорнув активну діяльність з підтримки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

За даними СБУ, Вишинський виготовляв матеріали, які дискредитують Збройні сили України, і щомісяця отримував за це з Росії 53 тис. євро. Пізніше в СБУ уточнили, що 53 тис. євро на здійснення підривної діяльності - це тільки доведена сума. За оперативними даними СБУ, фінансування сягало понад 100 тис. євро щомісяця.

16 травня Сарган повідомила, що прокуратура 17 травня вранці направить до суду клопотання про арешт Вишинського.