Формування нового Кабміну потрібно завершити за 6 днів - Порошенко
15:49, 21 листопада 2014Політика
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Президент підкреслив, що за цей час необхідно знайти всі компроміси.
Порошенко "Ми за шість днів маємо завершити формування коаліційного уряду" / Фото УНІАН
Формування нового складу уряду повинно завершитися за шість днів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час виголошення спільної заяви для ЗМІ разом з віце-президентом США Джозефом Байденом.
"Ми за шість днів маємо завершити формування коаліційного уряду, знайти всі компроміси", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, в ході презентації проекту Коаліційної угоди в парламенті прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд має бути сформований у найближчі 10 днів.
На 27 листопада заплановано відкриття першої сесії парламенту восьмого скликання.
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