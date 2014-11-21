Формування нового Кабміну потрібно завершити за 6 днів - Порошенко

15:49, 21 листопада 2014
Політика
0 0

Президент підкреслив, що за цей час необхідно знайти всі компроміси.

Фото УНИАН

Формування нового складу уряду повинно завершитися за шість днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час виголошення спільної заяви для ЗМІ разом з віце-президентом США Джозефом Байденом.

"Ми за шість днів маємо завершити формування коаліційного уряду, знайти всі компроміси", - сказав він.

Читайте такожДо коаліції нової Ради увійде 300 депутатів - Яценюк

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, в ході презентації проекту Коаліційної угоди в парламенті прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд має бути сформований у найближчі 10 днів.

На 27 листопада заплановано відкриття першої сесії парламенту восьмого скликання.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter