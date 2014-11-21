Формування нового Кабміну потрібно завершити за 6 днів - Порошенко

Формування нового складу уряду повинно завершитися за шість днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час виголошення спільної заяви для ЗМІ разом з віце-президентом США Джозефом Байденом.

"Ми за шість днів маємо завершити формування коаліційного уряду, знайти всі компроміси", - сказав він.

Читайте такожДо коаліції нової Ради увійде 300 депутатів - Яценюк

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, в ході презентації проекту Коаліційної угоди в парламенті прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що уряд має бути сформований у найближчі 10 днів.

На 27 листопада заплановано відкриття першої сесії парламенту восьмого скликання.