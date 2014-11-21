Мінський формат є найбільш прийнятним – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної заяви для преси з віце-президентом США Джозефом Байденом.

"Ми прийшли до повної згоди, що найбільш прийнятним базовим форматом для забезпечення мирного процесу є формат Мінських переговорів - тристоронньої контактної групи, де ми маємо забезпечити декілька ключових моментів мінського мирного плану", - сказав Порошенко.

Він нагадав, що такими питання є негайне припинення вогню, створення буферної зони, негайний відхід від лінії зіткнення, перекриття кордонів, виведення іноземних військових підрозділів і броньованої техніки, а також негайний початок політичного процесу через проведення місцевих виборів за українським законодавством на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

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При цьому Порошенко підкреслив, що Україна потребує мирного процесу і твердо дотримується всіх зобов'язань, які взяла на себе при підписанні Мінських протоколу і меморандуму.

"Ми доходимо спільної думки, що це буде базовий формат, який мають виконувати всі сторони. І ми зробимо все можливе, щоб це забезпечити", - сказав він.

Довідка УНІАН. Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У Мінську 20 вересня за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, який складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування усіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж усього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.

Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також в Мінську.

Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.

Станом на 18 листопада російсько-терористичні війська більше 3 тис. разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції.