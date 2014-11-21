Мінський формат є найбільш прийнятним – Порошенко
Президент України Петро Порошенко вважає найбільш прийнятним базовим форматом для забезпечення мирного процесу формат Мінських переговорів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної заяви для преси з віце-президентом США Джозефом Байденом.
"Ми прийшли до повної згоди, що найбільш прийнятним базовим форматом для забезпечення мирного процесу є формат Мінських переговорів - тристоронньої контактної групи, де ми маємо забезпечити декілька ключових моментів мінського мирного плану", - сказав Порошенко.
Він нагадав, що такими питання є негайне припинення вогню, створення буферної зони, негайний відхід від лінії зіткнення, перекриття кордонів, виведення іноземних військових підрозділів і броньованої техніки, а також негайний початок політичного процесу через проведення місцевих виборів за українським законодавством на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
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При цьому Порошенко підкреслив, що Україна потребує мирного процесу і твердо дотримується всіх зобов'язань, які взяла на себе при підписанні Мінських протоколу і меморандуму.
"Ми доходимо спільної думки, що це буде базовий формат, який мають виконувати всі сторони. І ми зробимо все можливе, щоб це забезпечити", - сказав він.
Довідка УНІАН. Росія в березня 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.
У Мінську 20 вересня за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи з врегулювання кризи в Україні було підписано меморандум, який складається з 9 пунктів, в яких міститься заборона на застосування усіх видів зброї та ведення наступальних дій.
Згідно з меморандумом, протиборчі сторони зобов'язуються відвести свою важку військову техніку від умовної лінії фронту на 15 км кожна. Уздовж усього російсько-українського кордону працюватиме спостережна місія ОБСЄ.
Перша домовленість про припинення вогню була досягнута 5 вересня також в Мінську.
Однак на сході України і бойовики, і російські військові продовжують обстрілювати мирне населення і сили АТО.
Станом на 18 листопада російсько-терористичні війська більше 3 тис. разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи українські позиції.