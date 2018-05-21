У Меджлісі пояснили, чому Росія прорахувалася з Кримським мостом

За словами Умерова, економічно Кримський міст навряд чи найближчим часом виправдає себе.

Кримський міст, який з'єднав Росію з анексованим півостровом, став для окупантів "мостом у нікуди", а величезні кошти, витрачені на його спорудження, не окупляться.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров.

Він прокоментував інформацію про те, що міст через Керченську протоку був побудований за небувалу для подібних споруд суму.

"Починалося все з невеликої суми, і потім дуже часто з'являлася інформація, що вартість Кримського мосту збільшується (від 50 до 300 млрд рублів – ред.)... Тут дуже велика корупційна складова, так само, як і в будь-яких дорожніх роботах, у будівництві мостів відкати дуже великі. Тим більше, будував друг Путіна (олігарх Аркадій Ротенберг – ред.)", - сказав заступник глави Меджлісу.

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За його словами, "практично, це міст в нікуди, міст у глухий кут".

"Такі величезні кошти витратили на те, щоб на невелику територію, якою є Кримський півострів, завести у глухий кут... Бо далі в бік Херсона дороги практично немає", - пояснив Він.

"Економічно цей міст навряд чи найближчим часом виправдає себе. Його будували швидше за все не з економічних міркувань, а з суто політичних. Ну, і звичайно, з метою вилучення великих коштів з бюджету", - вважає представник Меджлісу.

Як зазначив Умеров, туристам, які будуть їхати з Росії на автомобілях, "стане трохи легше доїхати до Криму, але Крим їх з розпростертими обіймами не чекає, там зараз ціни вищі, ніж у Москві".

Як повідомляв УНІАН, Міністерство екології та природних ресурсів України вивчає матеріали для подачі чергового міжнародного позову проти Росії щодо будівництва Керченського мосту, який з'єднує материкову частину РФ з анексованим українським Кримом.