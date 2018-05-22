Чи зможе голодування Сенцова вплинути на Путіна

За долю Олега Сенцова, Миколи Карп’юка та багатьох інших українців, які перебувають за ґратами у Росії, надзвичайно переживають громадяни України. Імена бранців Кремля постійно звучать на різноманітних міжнародних форумах. Вже не кажу про те, що в Україні постійно наголошується на необхідності їх звільнення. Але поки що Росія не чує…

Доки Сенцов та інші в’язні залишаються заручниками Путіна, можливість їхнього звільнення напряму пов’язана з тими аргументами, які саме для російського лідера будуть переконливими. Відповідно, якщо ми ставимо питання про те, чи зробили все, від них залежне, Україна і світова спільнота задля визволення цих людей, ми маємо розуміти, що постійно мусимо шукати такі аргументи, які саме для Путіна будуть переконливими, які будуть ставити його особисто у незручне і невигідне для нього становище, перш за все, перед російським народом.

Якщо у випадку Надії Савченко, коли вона перебувала в ув’язненні в Росії, путінська команда була зацікавлена в її звільненні, то у ситуації Сенцова все дещо інакше

Тому надзвичайно важливо переконати насамперед російський народ у тому, що йому не потрібно бути народом, який тримає невинних людей у заручниках. Тоді Путін буде змушений прийняти правильне і справедливе рішення.

Якщо у випадку Надії Савченко, коли вона перебувала в ув’язненні в Росії, путінська команда була зацікавлена в її звільненні, то у ситуації Сенцова все дещо інакше. Думаю, у випадку Савченко оточення Путіна хотіло пройти цю процедуру по відношенню до когось, аби продемонструвати світові свою гуманність та схильність до компромісів. І тоді їхній вибір пав на Савченко. Вони спробували діяти таким чином, подивилися на реакцію світової спільноти, зрозуміли, які «плюси» і «мінуси» отримують, діючи таким чином. А тепер для них важливі вже інші аргументи.

Факт голодування Олега Сенцова, безперечно, загострює ситуацію. Але — він не є вирішальним для прийняття рішення.

Життя людини не є визначальним для Путіна під час прийняття рішення

Проте, якщо вдасться багаторазово посилити увагу світової спільноти до ситуації Сенцова, якщо вдасться наситити інформаційний простір до абсолютного наповнення, тоді можна очікувати на потрібний ефект і результат. Тобто потрібно створити таку ситуацію, коли куди б не повернувся і куди б не глянув Путін, всюди було б обличчя Сенцова. Якби вдалося досягнути такої насиченості, я думаю, можна було б очікувати на звільнення Олега.

Безперечно, вимога Олега Сенцова і метод, яким він вирішив діяти, надзвичайно серйозні, причому все це - ризик для нього. Але в геополітичному масштабі голодування не є вирішальним. Адже у стратегії Путіна люди гинуть щодня, для нього це звичне явище. Тож життя людини не є визначальним для Путіна під час прийняття рішення.

Для Путіна визначальними є геополітичні позиції та його обличчя під час знакових подій, наприклад, під час Чемпіонату світу з футболу. От якщо на цьому чемпіонаті він щодня виглядатиме не лідером, не переможцем, а ізгоєм, тоді, вірогідно, він може дійти до думки, що треба щось змінювати...

Микола Сірий, адвокат, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України