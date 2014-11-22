Арештовано екс-посадовця МОУ, який віддав тендер на постачання палива для сил АТО фіктивній фірмі

Як повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України, слідчим відділом Головної військової прокуратури Генпрокуратури встановлено, що вказаний посадовець у жовтні місяці поточного року протиправно і незаконно сприяв тому, щоб тендер на постачання дизельного пального на потреби армії виграло підприємство з ознаками фіктивності. Сума договору на постачання дизпального для потреб Міністерства оборони України, зокрема сил АТО, становила 443 297 742 гривень.

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21 листопада цього року слідчим суддею Печерського суду м.Києва за клопотанням прокурора Головної військової прокуратури колишньому директору департаменту Міноборони обрано запобіжний захід – тримання під вартою, з одночасним визначенням застави у розмірі майже 16 млн. грн. Арештований перебуває в слідчому ізоляторі м.Києва.

Як нагадали у ГПУ, слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання владою та службовим становищем службовими особами Міністерства оборони України (ч.2 ст.364 КК України).

З метою виявлення та фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення слідчим управлінням спільно з працівниками УБОЗ ГУ МВС України в Київській області проведено обшуки за місцем роботи та проживання вищевказаних осіб, зокрема в одного із заступників міністра оборони України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.