Новий хіт російських пропагандистів: на українському блокпосту жінку ґвалтували під час нападу епілепсії (відео)

За його словами, в Слов'янську і Краматорську, які після тривалої окупації бойовиками повернулися під контроль України і мирного життя, відбуваються "страшні речі".

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"Ми отримуємо в рамках проекту "Біла книга"... Ми збираємо дані про злочини "хунти". У Краматорську є блокпост, який неможливо проїхати навіть цивільному населенню. У людей похилого віку відбирають десяток яєць. У жінки 47 років епілептичний припадок стався під час зґвалтування на цьому блокпосту. Відволокли... автобус спостерігав за цим! Ви тільки вдумайтеся! Це що, не фашисти?", - нервово кричить спікер.

"Звичайно фашисти", - відповів хтось із співрозмовників.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня МЗС Росії представив президенту РФ Володимиру Путіну «монументальну» працю про порушення прав людини в Україні - так звану Білу книгу.