"Зроблена ще у СРСР": у Росії шукають виправдання за ракету, яка збила МН17

У Міністерстві оборони Росії прокоментували результати розслідування, які вказують, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак рейсу МН17 влітку 2014 року в Донецькій області, стояв на озброєнні збройних сил Російської Федерації.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що серійний номер ракети, яка, за даними слідства, причетна до катастрофи з малайзійським Boeing над Донбасом, вказує на те, що вона була вироблена в Радянському Союзі.

Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

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"Нанесений на двигун ракети серійний номер однозначно вказує, що даний агрегат був проведений в 1986 році в Радянському Союзі. При цьому гарантійний термін експлуатації зенітних ракет даного типу становить 15 років", – сказано в повідомленні Міноборони РФ.

Нагадаємо, що спільна слідча група встановила, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак рейсу МН17 влітку 2014 року в Донецькій області, стояв на озброєнні збройних сил Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Нідерланди і Австралія офіційно звинуватили Росію в катастрофі MH17.