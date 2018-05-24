"Бук", який збив МН17 в Донецькій області, перебував на озброєнні ЗС Росії - Генпрокуратура

За словами першого заступника генпрокурора Сторожука, Спільна слідча група встановила, що «Бук» належав 53-й зенітно-ракетній бригаді з Курська.

Спільна слідча група встановила, що ЗРК «Бук», пострілом з якого був збитий літак рейсу МН17 влітку 2014 року в Донецькій області, перебував на озброєнні Збройних сил Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, про це перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук заявив на прес-конференції в місті Бюннік (Королівство Нідерланди).

«Сьогодні відбулася визначна подія у цьому розслідуванні, адже спільна слідча група офіційно заявила, що «Бук», яким 17 липня 2014 року було збито рейсовий пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, не просто було вироблено в Росії, як заявлялося раніше. Дана самохідна вогнева установка на момент пострілу, що спричинив загибель 298 людей, знаходилася на озброєнні збройних сил Російської Федерації, а саме - належала 53-й зенітно-ракетній бригаді з міста Курськ».

Як наголосив Сторожук, «ця зброя не була куплена сепаратистами у воєнторзі, її не було придбано і доставлено на місце пострілу ніяким іншим міфічним шляхом. Головний національний прокурор Нідерландів пан Вестербеке чітко заявив, що зі зброї Російської Федерації, яка була доставлена на територію України, було зроблено постріл по пасажирському літаку «Малайзійських авіаліній». Це не просто заява, це докази, зібрані у відповідності до всіх необхідних процесуальних вимог, які будуть передані до суду».

Окрім того, за його словами, є ще один важливий висновок. «Цитую пана Вестербеке: «є сумнівним, чи може спільна слідча група спиратися на дані російської влади з цього питання». Тобто інформацію стосовно використання російською владою зброї російських збройних сил на території України, яку вона відмовилася надати офіційно спільній слідчій групі відповідно до Резолюції 2166 Ради безпеки ООН, але активно просуває через свої ЗМІ, відтепер офіційно названо сумнівною. Думаю, це досить серйозний сигнал для засобів масової інформації, які продовжуватимуть спиратися на заяви Росії стосовно цього питання і тиражувати повідомлення подібного змісту» - сказав Сторожук.

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На його думку, відтепер будь-які маніпуляції щодо можливої вини української сторони мають бути припинені. «Ви маєте зрозуміти, що доказів вини російської влади набагато більше, але є специфіка ведення слідства, тому велику кількість цих доказів буде передано до суду без оприлюднення», - наголосив перший заступник генпрокурора.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук» російського виробництва.

Кримінальним розслідуванням трагедії займається спільна слідча група, до якої входять представники Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів та України.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак було збито з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним до України з РФ. Місце запуску ракети - селище Первомайське, яке перебувало під контролем проросійських терористів. Згідно з доповіддю, підозрюваними є близько 100 осіб.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу. Відповідно до угоди, переслідування осіб, винних у катастрофі, здійснюватиметься в рамках національної судової системи Нідерландів.

22 березня 2018 року уряд Нідерландів спрямував до парламенту законопроект, який дозволяє судове переслідування на території країни будь-яких підозрюваних у справі катастрофи рейсу MH17. Закон дозволить підозрюваним поставати перед судом, зокрема й за відеозв'язком, якщо їхня видача буде ускладнена. Процес має відбуватися в окружному суді Гааги.