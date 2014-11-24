На першому засіданні Ради депутати зачитають присягу в один голос

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після засідання підготовчої групи.

“Ми ухвалили рішення по порядку проголошення присяги народними депутатами України. Вона буде відбуватися відповідно до Конституції України наступним чином: коли всі депутати, присутні в залі, одночасно зачитають присягу народного депутата України”, - сказав Гройсман. І додав, що це відбудеться урочисто.

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«Вони її підпишуть, і таким чином це питання буде закрито», - додав він.

Він також зазначив, що першу сесію відкриватиме голова Верховної Ради VІІ скликання, а після приведення до присяги новообраних депутатів буде сформовано тимчасову президію. Таким чином далі “проводити перше засідання буде голова підготовчої групи, який обраний”.

Відповідаючи на питання журналістів, Гройсман зазначив, що присягу всі депутати виголошуватимуть зі своїх робочих місць, і цю пропозицію підтримали представники всіх політичних сил.

“Це дуже символічно: вперше у стінах українського парламенту кожен народний депутат України зачитає присягу, під якою поставить підпис”, - сказав Гройсман.

У свою чергу представник “Батьківщини” Андрій Кожем'якін повідомив, що під час засідання робочої групи його політична сила вийшла з пропозицією щодо висвітлення під час відкриття сесії на табло у сесійній залі “присяги, яка буде підписана рукою Надії Савченко”.

Коментуючи рішення щодо одночасного зачитування присяги всіма депутатами, Кожем'якін зазначив, що таке рішення було ухвалене для того, щоб не робити з відкриття Верховної Ради “балаган”.

“Для того, щоб ніхто нікого не звинувачував, хто перший, а хто останній, - є конституційна норма”, - сказав він і додав, що 6 найстаріших депутатів складатимуть присягу разом з усіма іншими депутатами.

За словами Кожем'якіна, таку пропозицію підтримали також представники «Опозиційного блоку», від якого обирався найстаріший депутат (81-річний Юхим Звягільський - УНІАН).

“Найстаріша людина починає приймати присягу, і всі інші депутати не просто розписуються біля столиків, а проголошують цю присягу, як це робить кожен військовий”, - сказав представник “Батьківщини”.

Кожем'якін також зазначив, що на сьогоднішньому засіданні підготовчої депутатської групи було обговорено порядок денний першої сесії ВР VІІІ скликання. Так, має розглядатися питання щодо створення тимчасової президії, доповідь голови ВР VІІ скликання, питання щодо створення фракцій. Після цього буде оголошено перерву для утворення коаліції. Вже після цього розглядатимуться інші питання, зокрема щодо формування лічильної комісії.

Як повідомляв УНІАН, урочисте відкриття першої сесії Верховної Ради VІІІ заплановане на 27 листопада.