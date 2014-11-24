Гройсман погодився стати спікером нової Ради - джерело

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, раніше представник партії «Блок Петра Порошенка» (БПП) Володимир Гройсман заявляв, що його політична сила планує внести свою кандидатуру на пост голови Верховної Ради України нового VIII скликання.

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Під час нинішньої коаліціади ЗМІ писали, що Гройсман і Яценюк - головні кандидати на прем'єрське крісло.

Раніше прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував партнерам по майбутній коаліції кандидатури членів майбутнього уряду. Володимиру Гройсману пропонував посаду віце-прем’єр-міністра.