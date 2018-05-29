Радбез ООН сьогодні обговорить проблему російської агресії в Україні

14:43, 29 травня 2018
Політика
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REUTERS

28-29 травня міністр закордонних справ України Павло Клімкін перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку з метою участі у засіданні Ради безпеки ООН, у ході якого обговорюватиметься ситуація, що склалася внаслідок російської агресії проти України, і шляхи врегулювання конфлікту.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, захід відбудеться під головуванням міністра закордонних справ Польщі Яцека Чапутовича.

У засіданні очікується участь заступника генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Ді Карло, помічника заступника генерального секретаря з гуманітарних питань та заступника координатора з надзвичайної допомоги Урсули Мюллер, глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана.

Участь міністра у засіданні стане черговою нагодою для привернення уваги членів Ради безпеки та міжнародного співтовариства в цілому до російської агресії проти України та порушень з боку РФ міжнародного гуманітарного права і прав людини.

Під час перебування у Нью-Йорку планується низка зустрічей Клімкіна з іноземними партнерами та керівництвом ООН.

Глава зовнішньополітичного відомства України також візьме участь у церемонії покладання квітів до меморіалу загиблим «блакитним шоломам» ООН.

Засідання Радбезу ООН, присвячене проблемі російської агресії проти України, має розпочатись о 15:00.

Президент України Петро Порошенко, як повідомлялось, сьогодні висловив сподівання на те, що рішення Ради Безпеки ООН щодо розгортання миротворців на Донбасі буде ухвалено найближчим часом.

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Теги: #ООН#Клімкін