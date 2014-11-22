Росія готує черговий "гумконвой"

Як повідомив у суботу заступник глави МНС Володимир Степанов, колона вирушить на схід України "по мірі готовності", повідомляє ТАСС.

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"Наступний гуманітарний конвой доставить на схід України будівельні матеріали, необхідні для відновлення зруйнованої інфраструктури, системи енергопостачання, а також предмети першої необхідності і продукти харчування", - сказав він.